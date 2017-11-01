Третьему задержанному по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении

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Среда, 1 ноября 2017, 10:02

Владимиру Литвину, задержанному вместе с Александром Аваковым и экс-замглавы МВД Сергеем Чеботарем по подозрению в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии, сообщили о подозрении.

Об этом сообщил источник "Украинской правды" в НАБУ.

Харьковчанин Владимир Литвин является руководителем ИТ-компании "Turboseo". По данным СМИ, именно его номером телефона пользовалась компания "Днипровенд" при закупке рюкзаков в 2014-2015 годах.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

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