Холодницкий: министр Аваков в "деле рюкзаков" не фигурирует
Глава МВД Арсен Аваков не фигурирует в деле о закупке рюкзаков.
Об этом заявил на брифинге в среду глава САП Назар Холодницкий.
На вопрос, проходит ли хоть в каком-то статусе сам глава МВД Аваков в деле, где задержан его сын Александр Аваков, Холодницкий заявил:
"Нет, не проходит".
На вопрос, не давило на него то, что один из задержанных является сыном министра, руководитель САП сказал:
"А как это связано? Если бы мы оглядывались на такое, то ни одного дела не было бы".
Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.
Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.
Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.
Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.
НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.
Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.
1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.
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Роман Романюк, УП
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