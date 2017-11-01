Матиос о "захвате" части в Одессе: Военные должны были стрелять на поражение

Военнослужащих военного аэродрома "Школьный" в Одессе задержали и объявили о подозрении за то, что они не применили оружие при нападении на воинскую часть 29 октября.

Об этом на брифинге заявил Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он отметил, что 31 октября было объявлено о подозрении и задержаны временно исполняющий командира воинской части, подполковник Вооруженных сил и военнослужащий, который был на посту. Им инкриминируют прямое и умышленное невыполнение служебных обязанностей.

Также задержан военнослужащий, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда ему должны назначить 10 суток гауптвахты.

"29 октября неустановленные лица совершили самовольный захват территории военного объекта аэродрома "Школьный" и перед этим предшествовало физическое противодействие военным, осуществленное ​​около 40 мужчинами спортивного телосложения в балаклавах на лицах", - сказал Матиос.

Он отметил, что это действующий военный аэродром, где хранится военная авиатехника. Более того, по его словам, произошло "унижение" военного, который ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности.

"Фактически солдата вытолкали и он не сделал того, что должен был сделать", - сказал Матиос.

Он пояснил, что по закону часовой вправе стрелять на поражение без предупреждения. Однако военный даже не сделал попытки физического сопротивления.

"В Украине часовой караульной службы - самое защищенное законом лицо. Даже больше, чем представители полиции. В случае нападения на него или на воинскую часть, солдат имел право применить холодное или огнестрельное оружие. Он имел право стрелять без предупреждения, на поражение, а также вступить в рукопашный бой. Однако не сделал этого", - сказал Матиос.

"Если бы в свое время постовые в Крыму выполнили все действия, которые прописаны законом, то возможно не было бы захвата полуострова и геополитические последствия тех событий сегодня были бы совсем другие", - добавил он.

По его словам, пока проверяются разрешительные документы, выданные одесским горсоветом застройщику.

"Прокурор Одесской области проинформирован о действиях застройщика. Он должен совершить процессуальные и иные действия для установления законности таких действий ", - сказал Матиос.

Также он добавил, что земельный участок для военного аэродрома был выделен еще в 1947 году, однако, несмотря на все требования военной прокуратуры, он до сих пор должным образом не переоформлен командованием воинской части.

Как известно, ранее командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявило, что в Одессе неизвестные совершили попытку рейдерского захвата военного объекта и похитили военное имущество.

29 октября в полиции заявили, что не было попытки захвата неизвестными воинской части вблизи Одессы и поэтому не будут возбуждать дело из-за отсутствия правонарушения.

Также фирма-застройщик обязана за свой счет восстановить периметр ограждения военного аэродрома "Школьный" в Одессе и в полном объеме вернуть военным вывезено имущество.

Яна Миланова, УП