В Хмельницком горел реабилитационный центр, 38 детей эвакуированы

Ночью 31 октября в Хмельницком Центре социально-психологической реабилитации детей "Подолянчик" произошел пожар, эвакуированы 38 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается, что здание детского реабилитационного Центра, где находилось около 40 детей, вспыхнуло в 21.21.

"На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Хмельницкого гарнизона. Совместно с персоналом объекта спасатели эвакуировали детей ", - отмечают в ГСЧС.

Также в пресс-службе добавили, что малышей увезли на ночь в ближайшее заведение.

"Далее пожарные приступили к тушению пожара в актовом зале, который на тот момент успел распространиться на площадь 50 кв.м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в средствах защиты органов зрения и дыхания ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, к ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 30 человек личного состава. Его причины пока неизвестны.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще один ребенок пропал без вести.

18 сентября 2017 года Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры о заключении под стражу руководителя детского лагеря.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведется по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Позже, 4 октября во Львове загорелся детский сад, где находилось 40 детей. Они были эвакуированы.

Украинская правда