В Хмельницком горел реабилитационный центр, 38 детей эвакуированы

587 просмотров
Среда, 1 ноября 2017, 12:28

Ночью 31 октября в Хмельницком Центре социально-психологической реабилитации детей "Подолянчик" произошел пожар, эвакуированы 38 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается, что здание детского реабилитационного Центра, где находилось около 40 детей, вспыхнуло в 21.21.

 
 

"На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Хмельницкого гарнизона. Совместно с персоналом объекта спасатели эвакуировали детей ", - отмечают в ГСЧС.

 

Также в пресс-службе добавили, что малышей увезли на ночь в ближайшее заведение.

"Далее пожарные приступили к тушению пожара в актовом зале, который на тот момент успел распространиться на площадь 50 кв.м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в средствах защиты органов зрения и дыхания ", - говорится в сообщении.

 

По данным ГСЧС, к ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 30 человек личного состава. Его причины пока неизвестны.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще один ребенок пропал без вести.

18 сентября 2017 года Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры о заключении под стражу руководителя детского лагеря.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведется по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Позже, 4 октября во Львове загорелся детский сад, где находилось 40 детей. Они были эвакуированы.

Украинская правда

Темы: Хмельницкий чрезвычайное происшествие ГСЧС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Власти Хмельницкого объяснили, почему отменили русский язык в школах 13 октября 2017, 16:22
Катастрофа самолета на Хмельниччине: Прокуратура расследует нарушение правил полетов 29 сентября 2017, 19:50
В Хмельницкой области из-под автомобиля киевского предпринимателя вытащили гранату 16 апреля 2017, 13:38
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В штабе уточнили, где силы АТО понесли потери 31 октября
Матиос: Мы близки к раскрытию серии терактов, следы ведут на Донбасс
Суд избрал Каськиву меру пресечения, он должен внести залог
САП просит для сына Авакова 5 миллионов залога
Все новости
бренд

“Киевская перепичка” без сексизма

Хэллоуин

Шутить иль не шутить, вот в чем вопрос

made in Ukraine

Теплые пижамы от украинских брендов