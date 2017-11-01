В Хмельницком горел реабилитационный центр, 38 детей эвакуированы
Ночью 31 октября в Хмельницком Центре социально-психологической реабилитации детей "Подолянчик" произошел пожар, эвакуированы 38 детей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении отмечается, что здание детского реабилитационного Центра, где находилось около 40 детей, вспыхнуло в 21.21.
"На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Хмельницкого гарнизона. Совместно с персоналом объекта спасатели эвакуировали детей ", - отмечают в ГСЧС.
Также в пресс-службе добавили, что малышей увезли на ночь в ближайшее заведение.
"Далее пожарные приступили к тушению пожара в актовом зале, который на тот момент успел распространиться на площадь 50 кв.м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в средствах защиты органов зрения и дыхания ", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, к ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 30 человек личного состава. Его причины пока неизвестны.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще один ребенок пропал без вести.
18 сентября 2017 года Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры о заключении под стражу руководителя детского лагеря.
Досудебное расследование в уголовном производстве ведется по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).
Позже, 4 октября во Львове загорелся детский сад, где находилось 40 детей. Они были эвакуированы.
Украинская правда
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