Харьковский паб разнесли футбольные фанаты – полиция

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Среда, 1 ноября 2017, 13:13

В харьковском рок-пабе "Стена" в ночь на 1 ноября подрались голландские и украинские футбольные болельщики.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В баре на улице Рымарской разбили 4 окна и нарушили обстановку внутри помещения.

Сообщение о драке в пабе "Стена" поступило в полицию 31 октября в 23:16. Приехав туда, работники полиции установили, что конфликт произошел между голландскими и украинскими болельщиками.

Паб
Паб "Стена"
Фото - Макс Буренок

В Шевченковский отдел полиции доставили 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета правонарушений, ведется проверка.

В Facebook сообщается, что рок-паб продолжает работать.

Пользователи соцсети отмечают, что "Стена" – "единственный патриотический паб Харькова, место встреч волонтёров, правосеков и добровольцев".

Полиция также отмечает, что 1 ноября в 21:45 в Харькове состоится матч между командами "Шахтер" (Украина) и "Фейеноорд" (Нидерланды).

"Ожидается, что спортивный праздник посетят около 25 тысяч болельщиков. Охрану порядка будут обеспечивать более 1300 работников Нацполиции, 450 военнослужащих Нацгвардии, 200 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба и 250 курсантов Харьковского университета внутренних дел", – информирует полиция.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Алена Рощенко, УП

Темы: Харьков спорт футбол
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