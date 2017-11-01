Аваков об отношениях с Порошенко: Это не кино и не игра

Министр МВД Арсен Аваков заявляет, что не стоит фантазировать на счет его отношений с президентом Петром Порошенко.

Об этом он написал в Twiitter.

"Комментаторам моих отношений с Президентом – перейдите из мира фантазий в реальность – это не кино и не игра. Не нужно передергиваний и спекуляций. А то как начитаешься, то и "Карточный домик" смотреть дальше не надо – вы расписываете круче!", - написал Аваков.

Как сообщалось, Порошенко и Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки под парламентом.

По данным УП от источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции и главу МВД.

Президент был раздражен из-за того, что людям Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на Грушевского.

Позже Аваков заявил, что никакого конфликта из-за палаток под Верховной Радой у него с Порошенко не возникало.

Как известно, 31 октября был арестован сын Арсена Авакова Александр. Его подозревают в растрате государственных средств при закупке рюкзаков для подразделений министерства.

САП планирует ходатайствовать о залоге в 5 миллионов гривен.

Украинская правда