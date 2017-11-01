Окуеву похоронили согласно мусульманским традициям

Экс-участницу батальона "Киев-2" Амина Окуеву похоронили в Днепре рядом с могилой генерала Исы Мунаева, который возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева, в среду, 1 ноября, согласно мусульманским традициям.

Об этом в Facebook сообщил Муфтий в Духовном управлении мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов.

"Только что нашу героическую сестру Амину Окуеву похоронили в соответствии с мусульманскими религиозными традициями", - написал он.

Исмагилов отметил, что, несмотря на ранее опубликованную информацию, Окуеву похоронили в среду, а не вечером во вторник.

"У мусульман, по канону, ночью не хоронят умерших. Похоронили не в Киеве. Никакого тайного молебна вчера в мечети Исламского культурного центра Киева не происходило", - написал Муфтий.

"Погребальный джаназа-намаз совершается только в присутствии тела умершего человека. Поскольку родственники и близкие люди Амины, из соображений безопасности решили не привозить ее для осуществления джаназа-намаза в мечеть, то вчера джаназа-намаз не осуществлялся", - добавил он.

Исмагилов добавил, что во вторник, 31 октября, действительно ожидали, что ее привезут, но потом близкие люди Окуевой решили сделать по-другому.

"Семья имеет право сама решать, как им все сделать, потому вмешиваться в такие вопросы не корректно, и неуместно. Наши женщины-мусульманки собственноручно сделали омовение тела погибшей в соответствии с канонами Ислама. Близкие прощаются с человеком до того, как будет сделано омовение, и тело завернут в кафан (саван). После этого, лицо человека уже не открывается. Поэтому увидеть человека после обряда омовения и заворачивания в саван, уже нельзя ", - пояснил Муфтий.

"Амину только что похоронили по ее собственному завещанию, рядом с ее командиром Исой Мунаевым. Пусть к ним обоим будет милостив Всевышний Аллах!", - добавил он.

Ранее муж Окуевой Адам Осмаев сообщил, что ее уже похоронили, не публично.

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с убийством.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По их мнению, нападение совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Украинская правда