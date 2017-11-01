Суд возьмется за сына Авакова через час

Суд по избранию меры пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сыну главы МВД Александру Авакову состоится 1 ноября.



Об этом сообщает пресс-центр Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



"1 ноября 2017 года, в 17:00 в Соломенском районном суде состоится рассмотрение поддержанного прокурорами САП ходатайства детективов НАБУ об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") частному лицу", – говорится в сообщениях.



О времени и месте рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему заместителю министра внутренних дел (Сергей Чеботарь -ред.) и представителю фирмы-победителя тендера (Владимир Литвин -ред.) САП обещает сообщить дополнительно.



Заседание состоится в помещении суда по адресу Вознесенский спуск, 10б.



Украинская правда