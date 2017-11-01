Экс-"азовцу" дали 10 лет тюрьмы за подрыв гранаты в магазине

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Среда, 1 ноября 2017, 15:54

Бывшего "азовца" приговорили к 10 годам за решеткой, потому что он пытался взорвать свою знакомую гранатой в магазине.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что бориспольская городская прокуратура доказала в суде вину бывшего "азовца" и судом назначено ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, в октябре 2016 года 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, по телефону поссорился со своей знакомой, после чего решил ее убить. Поэтому взял боевую гранату, которую привез домой после завершения службы в АТО, и отправился в магазин, где работала женщина.

"Зайдя в магазин, несмотря на то, что в помещении находились покупатели, злоумышленник достал из кармана своей куртки боевую гранату РГН, вытащил чеку и бросил ее через прилавок в сторону женщины и покинул помещение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что в результате взрыва никто не пострадал, так как взрыв гранаты произошел под металлическим листом стеллажа, который был размещен рядом с прилавком магазина, принял на себя взрывную волну и поражающие действия гранаты.

"Злоумышленник был задержан правоохранительными органами сразу после совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины ", - отметили в прокуратуре.

Его обвинили в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами и в заверенном покушении на умышленное убийство, совершенное способом опасным для жизни многих.

Ранее сообщалось, что 16 октября под Харьковом нашли тело активиста полка "Азов" Виталия Княжеского - одного из старшин батальона "Азов" и активиста организации "Патриот Украины". По предварительным данным полиции, он застрелился из ружья.

Украинская правда

Темы: прокуратура Киевская область "Азов"
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