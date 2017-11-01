На улицы Киева и области вывели дополнительные наряды полиции

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Среда, 1 ноября 2017, 17:05

Полиция Киева и области с 31 октября перешла на усиленный режим несения службы из-за опасности терактов.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Украины.

Соответствующий приказ отдал глава НПУ Сергей Князев.

Согласно сообщению, такое решение связано с совершением "на территории Киевской ряда тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки".

"Поэтому прошу с пониманием отнестись к увеличению присутствия полицейских на улицах, вокзалах, в аэропортах, на въездах-выездах из Киева и области, в местах массового пребывания людей", - отметил Князев.

По его словам, эти профилактические меры направлены на стабилизацию криминогенной ситуации - противодействие преступным организациям и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия.

В частности, на улицах увеличено количество нарядов полиции, в состав которых вошли патрульные, кинологи, оперативники и другие полицейские.

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Темы: полиция Киев Киевская область терроризм
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