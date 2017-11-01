На улицы Киева и области вывели дополнительные наряды полиции
Полиция Киева и области с 31 октября перешла на усиленный режим несения службы из-за опасности терактов.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Украины.
Соответствующий приказ отдал глава НПУ Сергей Князев.
Согласно сообщению, такое решение связано с совершением "на территории Киевской ряда тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки".
"Поэтому прошу с пониманием отнестись к увеличению присутствия полицейских на улицах, вокзалах, в аэропортах, на въездах-выездах из Киева и области, в местах массового пребывания людей", - отметил Князев.
По его словам, эти профилактические меры направлены на стабилизацию криминогенной ситуации - противодействие преступным организациям и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия.
В частности, на улицах увеличено количество нарядов полиции, в состав которых вошли патрульные, кинологи, оперативники и другие полицейские.
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