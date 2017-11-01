В ГПУ и МВД требуют назначить ответственных за преступления против журналистов
Участники общественных слушаний по вопросам безопасности журналистов обнародовали требования публичного отчета власти и органов следствия о результатах расследования преступлений против журналистов.
Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Национального союза журналистов Украины.
Указанные слушания были проведены НСЖУ по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.
"Акты физического насилия против журналистов остаются без должной реакции власти. Нет прецедентов справедливого наказания обидчиков журналистов, а в редких случаях судебных разбирательств назначаются смехотворные штрафы ", - говорится в резолюции.
Авторы резолюции напомнили, что до сих пор не наказаны убийцы Вячеслава Веремия, Павла Шеремета, заказчиков убийства Георгия Гонгадзе.
Так, участники слушаний требуют от президента "выполнить обещание... по организации публичного отчета о расследовании убийства Павла Шеремета".
Требование к Верховной Раде, согласно опубликованной резолюции, заключается в организации ежегодных парламентских слушаний о состоянии безопасности журналистов и свободы слова и введении должности Уполномоченного по вопросам свободы слова и безопасности журналистов с полномочиями контроля за следствием.
"Назначить в руководстве ГПУ лицо, ответственное за надзор по расследованию преступлений, совершенных против журналистов. Публиковать ежеквартальные отчеты по результатам расследования этих преступлений", - отметили авторы резолюции свои требования в Генпрокуратуру.
Также отмечается необходимость назначения в руководстве МВД лица, ответственного за надзор по расследованию преступлений, совершенных против журналистов.
Кроме того, участники слушаний требуют обеспечить открытость судов о преступлениях против журналистов и внедрение раздельного учета соответствующей категории дел.
"Ввести отчетность о привлечении к ответственности судей за нарушение прав журналистов в судебном процессе, а также о ненадлежащем рассмотрении этой категории дел с ежеквартальной публикацией отчетов", - говорится в резолюции о требованиях к Высшему совету правосудия.
Ранее Национальный союз журналистов сообщал, что в октябре этого года зафиксировано 5 случаев физической агрессии в отношении журналистов.
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