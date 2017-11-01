Часть СМИ не смогла попасть в зал суда из-за "поддержки" сына Авакова

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Среда, 1 ноября 2017, 18:16

Часть журналистов и телеоператоров не смогли попасть в зал Соломенского райсуда Киева, где избирают меру пресечения сыну министра внутренних дел Александру Авакову.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По его словам, часть журналистов и операторов осталась в коридоре суда.

Как сообщают журналисты, которым удалось пройти внутрь, свободные места в суде заняли мужчины в камуфляжной форме, прошедшие в зал через служебный вход.

 
фото: Роман Кравец

Как известно, в среду в Соломенском районном суде Киева рассматривают меру пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сыну главы МВД Александру Авакову.

1 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сыну главы МВД Александру Авакову.

САП ходатайствует об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога на общую сумму 14 млн гривен.

Для сына Арсена Авакова просят залог в 5 миллионов.

31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел Украины в 2014 году.

Роман Кравец, УП

Темы: Аваков МВД суд СМИ
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