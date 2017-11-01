Нацгвардия заявляет о гибели офицера в зоне АТО
Национальная гвардия заявляет о гибели офицера Сергея Сиротенко в зоне проведения антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.
"Во время выполнения боевого задания в районе Марьинки в результате подрыва на мине (по предварительным данным) майор Сергей Сиротенко получил повреждения, не совместимые с жизнью", – говорится в посте.
В сообщении фигурирует дата 1 ноября 2017 года.
В то же время, пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке за среду заявляет об отсутствии потерь 1 ноября.
Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко в комментарии "Украинской правде" отметил, что не имеет информации о гибели воина и пообещал уточнить.
Организация "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО" также распространила сообщение о гибели Сиротенко.
В комментарии УП через соцсеть в объединении отметили, что офицер погиб 31 октября, вероятно, вечером.
"Руководитель нашего филиала в Черкассах сегодня получила эту информацию от жены Алены", – пояснили в организации.
София Лукашова, Валентина Романенко, УП
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