Нацгвардия заявляет о гибели офицера в зоне АТО

Национальная гвардия заявляет о гибели офицера Сергея Сиротенко в зоне проведения антитеррористической операции.



Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.



"Во время выполнения боевого задания в районе Марьинки в результате подрыва на мине (по предварительным данным) майор Сергей Сиротенко получил повреждения, не совместимые с жизнью", – говорится в посте.



В сообщении фигурирует дата 1 ноября 2017 года.

В то же время, пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке за среду заявляет об отсутствии потерь 1 ноября.



Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко в комментарии "Украинской правде" отметил, что не имеет информации о гибели воина и пообещал уточнить.



Организация "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО" также распространила сообщение о гибели Сиротенко.



В комментарии УП через соцсеть в объединении отметили, что офицер погиб 31 октября, вероятно, вечером.



"Руководитель нашего филиала в Черкассах сегодня получила эту информацию от жены Алены", – пояснили в организации.



София Лукашова, Валентина Романенко, УП