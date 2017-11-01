Чиновники "Спецтехноэкспорта" разворовали 200 млн гривен - ГПУ

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту растраты 198 млн гривен должностными лицами "Спецтехноэкспорта".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

"Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Следственное управление Государственной фискальной службы Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК, ч. 1 ст. 205 УК по факту растраты должностными лицами ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" государственных средств в сумме 198 млн грн путем вывода средств через фиктивные предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного производства были проведены обыски в помещениях ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и на месте жительства директора и бухгалтера.

"По месту жительства директора предприятия было изъято 120 000 долларов США", - сообщают в пресс-службе.

Сейчас продолжается досудебное расследование.