"Paradise Papers": в ООН призвали наказывать за злоупотребления с оффшорами

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Пятница, 10 ноября 2017, 00:25

Систематические нарушения налогового законодательства крупными компаниями должны наказываться снижением их кредитного рейтинга.

Об этом заявили эксперты ООН в области прав человека, комментируя документы "Paradise Papers", сообщает Центр новостей ООН.

"Богатые люди и международные корпорации продолжают пользоваться неэтичными методами в попытке снизить налоги до минимального уровня. Поэтому государственные бюджеты не получают достаточных поступлений, чтобы покрыть расходы, что приводит к росту задолженности", - говорится в заявлении.

Эксперты ООН также подчеркивают, что нарушения налогового законодательства способствуют росту социальной несправедливости и ущемления прав человека по всему миру.

Как известно, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

В этих документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

Темы: ООН оффшоры
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