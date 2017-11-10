США ввели новые санкции против окружения Мадуро

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Пятница, 10 ноября 2017, 01:26

Министерство финансов США ввело новые санкции против 10 нынешних и бывших чиновников режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом сообщает официальный сайт Минфина США, передает Укринформ.

"Эти люди связаны с негативным влиянием на избирательные процессы. Внесение их в список санкций произошло после общегосударственных выборов в Венесуэле 15 октября 2017 года, которые сопровождались многочисленными нарушениями и мошенничеством для того, чтобы помочь правящей партии получить большинство должностей губернаторов", - отмечается в документе.

"Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, пока режим Мадуро будет продолжать уничтожать демократический порядок и процветание в Венесуэле", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Как известно, в октябре Вашингтон осудил действия "авторитарной диктатуры" президента Николаса Мадуро о проведении выборов губернаторов

Темы: США санкции
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