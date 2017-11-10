Румыния хочет увеличить объемы импорта газа

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Пятница, 10 ноября 2017, 03:20

Румыния планирует в 2017-2018 годах увеличить объемы импорта природного газа до 2,2 млрд кубометров.

Об этом заявил генеральный директор компании Transgaz Ион Стериан, передает Укринформ.

"Сейчас объемы природного газа в хранилищах страны самые низкие за последние четыре-пять лет. С учетом растущих объемов потребления (в 2016-2017 годах они выросли на 7-8%), в следующем году Румынии придется увеличить объемы импорта газа", - подчеркнул Стериан.

Сообщается, что в 2016 году показатели импорта газа были на уровне 1,7 млрд кубических метров.

Темы: газ Румыния
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