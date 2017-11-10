Найцікавіше: 2004. Українці шукали "Ющенка" частіше ніж "секс" та "еротику" 2014. Україна не житиме за фіксованим курсом долара 2016. У Криму Росія перетворила експертів на диверсантів

2003, понеділок, 1$ = 5.33₴

– Цензурний скандал в МЗС. Журналісти розповіли, що перед брифінгом голови МЗС Костянтина Грищенка й комісара ЄС Кріса Паттена прес-служба "порекомендувала" журналістам не ставити запитань щодо подій навколо зриву з'їзду "Нашої України" у Донецьку. Голова прес-служби МЗС Маркіян Лубківський заперечив, що давав подібні вказівки.

2004, середа, , 1$ = 5.31₴

– ЦВК офіційно оголосила Віктора Ющенка переможцем першого туру виборів президента України. У Ющенка 39,87% голосів виборців, у кандидата Віктора Януковича – 39,32%. Відрив міг бути більшим, якби Центрвиборчком не вирішив, що встановити результати виборів у скандальному окрузі №100 у Кіровограді (нині – Кропивницький) неможливо.

А згідно з дослідженнями інтернет-аудиторії, слово "Ющенко" в пошукових запитах українських користувачів у жовтні було більш популярним, ніж слова "секс" та "еротика". А от слово "Янукович" виявилося не таким популярним.

2005, четвер, 1$ = 5.05₴

– Лідер СДПУ(о) Віктор Медведчук обіцяє піти з політики, якщо його партія не пройде до парламенту наступного року. "У мене відмінна професія, і я знайду заняття в цьому житті", – сказав він.

У 2006 році Опозиційний блок НЕ ТАК! не подолав 3% бар’єр.

2006, п’ятниця, 1$ = 5.05₴

– Міністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що генпрокурор Олександр Медведько має піти у відставку, якщо "у нього є залишки порядності". На думку міністра, з Медведьком ніякої боротьби з корупцією в країні не буде. У відповідь генпрокурор порадив Гриценку думати про армію, яка дихає на ладан.

"Напередодні звіту Гриценка у Верховній Раді такі рекомендації й вимоги нагадують конвульсії. Офіцери після такого стріляються", – заявили у ГПУ.

2008, понеділок, 1$ = 5.8₴

– Спікер Арсеній Яценюк пропонує свій вихід з політичної кризи, у якій не вирішено питання коаліції та незрозуміле майбутнє парламентських перевиборів. Він наголошує на необхідності підписати меморандум тимчасової взаємодії між президентом, парламентом та урядом.

2009, вівторок, 1$ = 7.99₴

– Уже 174 особи померли в Україні від грипу та ГРЗ. Кількість хворих сягнула одного мільйона. Епідемічний поріг перевищено у 13 областях України та в Києві.

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович порадив прем’єру Юлії Тимошенко припинити поїздки по регіонах і замість цього витратити гроші на ліки для хворих.

2010, середа, 1$ = 7.91₴

– Один зі сценаріїв, який розглядає Партія регіонів – проведення парламентських виборів не в 2012, а в 2011 році, розповів віце-спікер Микола Томенко. Це пов’язано з внутрішньопартійною ситуацією: групу Сергія Льовочкіна нервує те, що у фракції ПР надто багато прихильників груп Ахметова, Клюєва та інших.

– Міністр освіти й науки Дмитро Табачник вважає недоцільним, щоб держслужбовці під час прийому на роботу складали іспит з української мови. Сам Табачник разом з іншими українцями писав Диктант національної єдності з української мови і зробив у ньому помилку.

2011, четвер, 1$ = 7.98₴

– Держчиновники обов'язково мають володіти не тільки українською, а й російською мовою, заявив міністр Табачник. За його словами, "безглуздо і аморально відмовлятися від того, що в нашій країні склалося історично".

– Президент Віктор Янукович підписав закон, який розширює процесуальні повноваження Верховного Суду як найвищого судового органу держави.

Протягом 2010 року влада зменшувала вплив ВС, тому що судом продовжував керувати лояльний до команди Юлії Тимошенко Василь Онопенко. У жовтні 2011-го термін повноважень Онопенка добіг кінця.

2012, субота, 1$ = 7.99₴

– Центрвиборчком оголосив результати парламентських виборів у багатомандатному окрузі. Прохідний бар’єр подолали 5 політичних сил. В "УДАРі" заявили, що через фальсифікації та маніпуляції їхня політсила втратила 1,5% голосів. Не дорахувалися їх й інші опозиціонери.

2013, неділя, 1$ = 7.99₴

– "Цей рік увійде в історію як рік нового цивілізаційного вибору України, як рік, коли Україна підпише Угоду про асоціацію". Радник президента Віктора Януковича Ганна Герман цитує привітання української влади до Конгресу українців Канади.

2014, понеділок, 1$ = 14.8₴

– Двоє українських військових загинули та п’ять дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Україна більше не житиме за фіксованим курсом долара, заявила глава Нацбанку Валерія Гонтарєва. "Спочатку був курс стрибками: 1,7, потім був 5, потім 8, потім 12. Уся наша колишня історія показала, що це не приводить нашу країну ні до економічного зростання, ні до стабільності фінансової системи", – сказала вона. Нацбанк домовився з банкірами, що не буде поки вводити нові обмеження для стабілізації курсу.

– $86 за тонну вугілля – таку ціну вказано в контракті на поставки вугілля з Південної Африки між держкомпанією "Укрінтеренерго" та англійською компанією Steel Mont Trading. Контракт підписано в серпні. Міністр енергетики Юрій Продан заявив, що Міненерго не веде переговорів з бойовиками й самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" про закупівлю вугілля.

А "Наші гроші" з'ясували, що Донецька залізниця уклала угоди на закупівлю вугілля у фірми, зареєстрованої в Донецьку.

2015, вівторок, 1$ = 22.75₴

– Верховна Рада ухвалила низку законів з "безвізового пакету". Так, депутати підтримали зміни до законодавства щодо процедури спецконфіскації майна корупціонерів, які "завалили" 5 листопада, і закон, який дозволяє арешт майна, що є доказом злочину. Також парламент вніс зміни до КПК щодо уточнення підслідності органів досудового розслідування, у якому враховано рекомендації Єврокомісії.

Підтримали депутати й створення Агентства з повернення та управління активами, нажитими незаконним шляхом. А от антидискримінаційний закон, що забороняє трудову дискримінацію, у тому числі через сексуальну орієнтацію, провалили.

– Держава повернула під свій контроль підприємство "Укрбурштин", яке більше 10 років працювало в інтересах приватних осіб.

2016, четвер, 1$ = 25.56₴

– ФСБ Росії заявила про затримання у Криму трьох українських диверсантів. За повідомленням росіян, ті "планували вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення". Суд відправив їх за грати. Двоє затриманих, Дмитро Штибліков та Олексій Бессарабов, – військові експерти та публічні аналітики.

У Міноборони України назвали звинувачення ФСБ брехнею. "У реальності ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх у Криму і Севастополі немає. Російські спецслужби таким чином намагаються показати свою ефективність", – прокоментував це речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

– Один український військовий загинув та 6 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Журналісти програми "Схеми" показали віллу в Іспанії, яку придбала фірма Петра Порошенка ще в 2008 році. У декларації глави держави інформація про неї відсутня. Оціночна вартість вілли – 4 мільйони євро.

Рустем Халілов, для УП