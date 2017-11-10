Трамп не планирует отдельную встречу с Путиным во Вьетнаме

1404 просмотра
Пятница, 10 ноября 2017, 08:33

Президент США Дональд Трамп 10 ноября прибыл во Вьетнам, где он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Однако американский президент не будет проводить отдельную двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным, который тоже участвует в саммите, сообщил Белый дом, передает DW.

"Что касается встречи с Путиным: подтверждений никогда не было, и встреча не состоится в связи с загруженным расписанием обеих сторон", – заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс непосредственно перед прибытием Трампа во Вьетнам.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос все еще прорабатывается.

Темы: Трамп Путин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Российские аккаунты в Twitter игнорировали негативные новости о Трампе - AP 9 ноября 2017, 23:55
Не лузеры, но и не победители: достижения Украины за год после победы Трампа 9 ноября 2017, 14:20
Путин и Трамп могут встретиться в пятницу 9 ноября 2017, 09:45
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Хроника 10 ноября. Ющенко популярнее секса, а доллар отпустили на свободу
Сутки в АТО: 19 обстрелов, двое раненых
ОБСЕ констатирует рост насилия против журналистов
Чалый рассказал, что предусматривает оборонный бюджет США для Украины
Все новости
гид по району

За что я люблю Голосеево

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве 10-12 ноября

фестиваль

Соул, хаус, электроника: что слушать на AMI Jazz’17