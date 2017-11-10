Вятрович усматривает давление и шантаж со стороны Польши

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает давлением со стороны Польши информацию о возможном запрете ему на въезд.



"Друзья пытаются поддержать в ситуации с Польшей и говорят о возможном запрете въезда "это еще неподтвержденная официально информация", – отметил он в Facebook.



"Неужели не понятно, что сам факт распространения такой информации (при участии министра иностранных дел!) тоже является инструментом давления и шантажа украинской стороны? Поэтому с точки зрения украинских (а не моих частных) интересов, факт официального подтверждения запрета или его отсутствие не так уж важен", – заявил Вятрович.



"Тем более, что о запрете могут объявить только в момент попытки въехать в Польшу, а до этого умышленно оставлять ситуацию неопределенной", – добавил директор Украинского института национальной памяти.

Как известно, 9 ноября польское издание Dziennik со ссылкой на источники сообщило, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

Однако официального подтверждения зэтого нет, сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Также в четверг Варшава позитивно восприняла предложение президента Украины провести в ближайшее время встречи консультативного комитета президентов Польши и Украины.

В последние дни со стороны Польши раздавались резкие заявления и обвинения в адрес Украины. В частности, президент Польши призвал Порошенко убрать из украинской политики "лиц с антипольскими взглядами".

Глава польского МИД Витольд Ващиковский отметил, что не будет советовать президенту Анджею Дуде осуществлять визит в Украину, предусмотренный в декабре, из-за "сложной ситуации" в отношениях с Украиной.