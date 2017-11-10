Расследование дела Сущенко завершено – адвокат

Федеральная служба безопасности РФ завершила расследование по уголовному делу в отношении гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката сущенко Марка Фейгина.



"Дело в отношении украинского журналиста Романа Сущенко закончено. Мы уже ознакомились с 2 томами из 10", - сказал он.

По словам Фейгина, изучение материалов дела продлится до конца ноября.



Адвокат добавил, что ФСБ считает, что Сущенко собирал информацию о конфликте в Донбассе, но рассказывать фабулу дела отказался, сославшись на подписку о неразглашении.



Дело Сущенко будут рассматривать в Мосгорсуде.

По словам адвоката, Сущенко свою вину не признает, и защита намерена доказать его невиновность.

Как известно, представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали спецкора Укринформа во Франции Романа Сущенко, который поехал в Москву посетить близких родственников, 30 сентября 2016 года.

7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В Главном управлении разведки Минобороны Украины это отрицают.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

В конце сентября 2017 года суд в Москве решил оставить Сущенко под стражей еще на 2 месяца.

В украинском МИД отреагировали на это "решительным протестом".

21 октября Украинская делегация в ООН осудила незаконное заключение журналиста Сущенко в России и выступила с призывом о его немедленном освобождении.