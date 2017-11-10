В Крыму активиста Балуха увезли из суда в больницу

Украинского активиста Владимира Балуха, которого в аннексированном Крыму обвиняют в хранении боеприпасов, увезли из зала суда в больницу.

Как сообщает "Крым.Реалии", 10 ноября Балуху стало плохо в Раздольненском райсуде, ему вызвали "скорую помощь".

Врачи сделали Балуху обезболивающий укол, прокурор настоял на отправке подсудимого в больницу. Активиста увезли в центральную районную больницу Раздольненского района

Адвокат Ольга Динзе сказала: "Балух уже 11 месяцев находится под стражей, несмотря на то, что в соответствии со статьей 255 УПК России лицо по преступлению средней тяжести не может содержаться под стражей больше 6 месяцев. Соответственно, он подлежит освобождению, либо в отношении него должна быть выбрана другая боле мягкая мера пресечения".

"В настоящее время состояние его здоровья в значительной степени ухудшилось, в том числе из-за условий содержания. Он испытывает сильные боли в области спины. В связи с этим у него имеется нарушение двигательной активности. Надлежащая медицинская помощь ему не оказывается", – сообщила она.

"Соответственно, защита намерена обратиться с ходатайством к суду об изменении Балуху меры пресечения на менее строгую, не связанную с заключением под стражу", – сказала адвокат.

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Жена его опровергала наличие оружия в доме.

В августе 2017 года суд приговорил украинского активиста к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили, и дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.