Ляшко поймали на кнопкодавстве

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Пятница, 10 ноября 2017, 11:10

Народного депутата Олега Ляшко поймали в Верховной Раде за кнопкодавством во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.

Об этом в Twitter сообщила ОО "ЧЕСНО".

На видео, которое опубликовала общественная организация из зала Рады видно, что Ляшко проголосовал дважды.

Несмотря на это, законопроект не набрал достаточного количества голосов нардепов - всего 221 из необходимых 226.

На сайте Рады отмечается, что из 20 присутствующих депутатов от фракции "Радикальная партия" проголосовало 17.

Ранее Лидер Радикальной партии подтвердил, что депутаты его фракции кнопкодавили во время голосования за отставку 9 судей.

Украинская правда
Темы: Ляшко Верховная Рада кнопкодавство
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