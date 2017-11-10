Ляшко поймали на кнопкодавстве

Народного депутата Олега Ляшко поймали в Верховной Раде за кнопкодавством во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.

Об этом в Twitter сообщила ОО "ЧЕСНО".

На видео, которое опубликовала общественная организация из зала Рады видно, что Ляшко проголосовал дважды.

Вчора ̶п̶і̶д̶ ̶м̶о̶с̶т̶о̶м̶ в Раді піймали Ляшка ̶з̶ ̶х̶в̶о̶с̶т̶о̶м̶ на кнопкодавстві 😱👎

Скотиняка! 🐮 pic.twitter.com/72saBB3ZOJ — ЧЕСНО (@chesno_movement) 10 ноября 2017 г.

Несмотря на это, законопроект не набрал достаточного количества голосов нардепов - всего 221 из необходимых 226.

На сайте Рады отмечается, что из 20 присутствующих депутатов от фракции "Радикальная партия" проголосовало 17.

Ранее Лидер Радикальной партии подтвердил, что депутаты его фракции кнопкодавили во время голосования за отставку 9 судей.