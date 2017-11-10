Взрывчатку искали в аэропортах по всей Украине

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Пятница, 10 ноября 2017, 14:41

10 ноября десять аэропортов Украины получили сообщение о заминировании. Полиция в каждом случае проводила проверку.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало.

"Сегодня поступила информация о заминировании аэропортов в Ровно, Виннице, Запорожье, Харькове, Черновцах, Днепре, Ужгороде, Ивано-Франковске, Херсоне и Одессе", - сказал он.

По состоянию на 14:30 правоохранители завершили проверку аэропортов. 

 

Поверка аэропорта в Виннице

Фото Нацполиции  

"Информация о заминировании не подтвердилась – ни по одному адресу опасных предметов не обнаружили", - сказал Тракало.

 

Фото Нацполиции  

Он добавил, что информация о заминировании внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений.

"В дальнейшем будет приниматься решение об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УКУ, от 2 до 6 лет лишения свободы", - сказал Тракало.

По его словам, сейчас полиция обобщает полученную информацию и работает над выявлением лиц, которые сообщили о заминировании аэропортов.

Как сообщалось ранее, аэропорты в Запорожье и Одессе приостанавливали работу в связи с информацией о минировании.

Ирина Балачук, УП
Темы: полиция авиа аэропорт
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