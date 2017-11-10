Соратника Саакашвили вызвали на допрос по делу о налоговых махинациях

Генеральная прокуратура вызвала на допрос члена партии "Рух новых сил" нардепа Юрия Деревянко по делу, в котором он подозревается в неуплате налогов.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее информации, депутата ждут 13 ноября в 13:00 в управлении ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

В комментарии "Украинской правде" Сарган объяснила, что дело против Деревянко возбуждено 12 сентября. Нардепа подозревают в том, что он в декларациях за 2015-2016 годы указал общие с женой средства и имущество, полученные от предпринимательской деятельности, стоимость которых существенно отличается от размеров доходов.

"Что указывает на возможное уклонение от уплаты налогов супругами Деревянко", - подчеркивает пресс-секретарь генпрокурора.

По ее словам, это уже не первая повестка депутату – на предыдущие несколько вызовов Деревянко не являлся.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину несколько депутатыов Верховной Рады, среди которых и внефракционный Юрий Деревянко.



Евгений Кизилов, УП