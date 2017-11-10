Суд назначил 5 миллионов залога пойманному на взятке главе Хозсуда Сумщины

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Пятница, 10 ноября 2017, 16:43

Суд 8 ноября избрал подозреваемому во взяточничестве главе Хозяйственного суда Сумской области Александру Коваленко меру пресечения в виде 5 млн гривен залога.

Об этом рассказывает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно сообщению, таким образом Соломенский райсуд Киева лишь частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро. Они просили взять судью под стражу.

Дополнительно суд решил возложить на подозреваемого следующие обязанности: прибывать по первому вызову детективов, прокурора и суда, не отлучаться за пределы населенного пункта без разрешения, сдать загранпаспорт и другие документы, которые предоставляют право выезда за границу.

Отмечается, что полное решение суда будет объявлено 13 ноября, после чего прокуроры САП решат вопрос подачи апелляционной жалобы на указанное решение суда.

 
Александр Коваленко
sumy.today

Как сообщалось, 1 ноября Служба безопасности Украины разоблачила Коваленко на вымогательстве более 26 тысяч долларов взятки за "решение" земельного вопроса.

5 ноября Коваленко уволился, а 7-го числа Высший совет правосудия дал согласие на его арест.

Украинская правда
Темы: суд взятка Сумы
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