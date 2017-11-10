Венгрия использует украинский закон об образовании для своих выборов – посол

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Пятница, 10 ноября 2017, 17:39

Венгерские власти используют украинский закон об образовании с целью влияния на выборы в своей стране.

Об этом в интервью изданию Euractiv заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

Таким образом он объяснил, почему некоторые страны-соседи, например, Болгария, сразу поняли аргументы Украины относительно образовательного закона, а Венгрия отреагировала столь жестко.

"Выяснилось, что в некоторых болгарских школах в Украине не хватает хороших учителей. Поэтому вместе с Болгарией мы совместно вводим учебные программы. Можно выйти на лучшую ситуацию со страной, которая готова сотрудничать.

Но со страной, которая хочет использовать этот закон для своих целей, для внутренней повестки дня - виборов - очевидно, это невозможно. Я имею в виду Венгрию, я не боюсь называть эту страну", - отметил дипломат.

По его словам, чтобы избежать политизации ситуации в связи с принятием образовательного закона, Украина представила его Венецианской комиссии, а сам закон вступит в силу в сентябре следующего года.

Темы: Венгрия законодательство язык
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