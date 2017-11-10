За нарушение языковых квот оштрафовали радио Садового

3721 просмотр
Пятница, 10 ноября 2017, 19:03

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 ноября оштрафовала на 50,5 тыс. гривен радиостанцию "Люкс ФМ" за недостаточное количество украиноязычных песен в эфире.

Об этом сообщает пресс-служба совета.

Мониторинг показал, что доля песен на украинском, которые транслирует радио с 7:00 до 14:00, составляет лишь 23,5% при необходимых 25%.

В Нацсовете напомнили, что согласно закону доля песен на государственном языке в эфире радиостанций в течение первого года его действия (с 8 ноября 2016 - ред.) должна составлять 25%, в течение второго года - 30%, в течение третьего года - 35%.

Радиостанция "Люкс ФМ" относится к медиахолдингу ТРК "Люкс". Он юридически принадлежит жене мэра Львова Андрея Садового - Екатерине Кот-Садовой и его давнему бизнес-партнеру Роману Андрейко.

Как сообщалось, недавно Нацсовет завершил очередную волну мониторинга 16-ти общенациональных радиостанций на предмет выполнения требований закона о языковых квотах.

Украинская правда
Темы: Нацсовет язык закон о языках
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Нацсовет: радио готово к очередному увеличению квот на украинские песни 1 ноября 2017, 11:27
Нацсовет через суд хочет аннулировать лицензии компаниям Курченко 9 октября 2017, 18:06
На Авдеевку вещают пропагандистские каналы из ОРДО – Нацсовет по ТВ 5 июля 2017, 15:54
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Вблизи Тулузы авто врезалось в группу студентов, трое пострадавших
Взрывчатку искали в аэропортах по всей Украине
В САП заявили о сведении счетов между Сытником и Корчак
САП вручила Насирову обвинительный акт
Все новости
мимими

Такая забавная дикая природа: фото финалистов

артефакт

Львов времен Брежнева

социология

Украинцы хотят реформ, но "ведутся" на популизм