Боевики 16 раз нарушили перемирие, есть раненый

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Пятница, 10 ноября 2017, 21:15

Боевики продолжили обстреливать Донецкое и Луганское направления из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, ранен один украинский боец.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 10 ноября 2017.

"Так, на Луганском направлении боевики четыре раза били по нашим опорным пунктам на подступах к Крымскому и Луганскому из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", - говорится в сообщении.

С этого же оружия наемники вели огонь в районе Гнутово и Водяного на Мариупольском направлении.

"Неподалеку Донецка оккупанты выпустили более 50 мин 82-го калибра и более 20 мин 120-го по защитникам Авдеевки и Песков. В результате одного из этих обстрелов был ранен военнослужащий сил АТО", - сообщают в штабе.

Кроме того, боевики применяли вооружение БМП и зенитную установку возле Песков.

С начала суток незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. Почти на каждый обстрел украинские бойцы жестко отвечали огнем из пехотного вооружения.

Темы: АТО Донбасс война Росcия
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