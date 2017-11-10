Польша не подтвердила запрет на въезд Вятровичу - Климкин

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Пятница, 10 ноября 2017, 23:26

Польша официально не подтвердила введение запрета на въезд главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передают "Украинские Новости".

"Польская сторона нам этого не подтверждает. Мы пытались это выяснить в министерстве иностранных дел Польши", - сказал министр.

Напомним, польское издание Dziennik со ссылкой на источники сообщило, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

Сам Владимир Вятрович в комментарии "Европейской правде" сообщил, что официального сообщения о запрете на въезд в Польшу у него нет.

Позже посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что официального подтверждения запрета голове Института национальной памяти Украины Владимиру Вятровичу на въезд в Польшу пока нет.

Темы: Польша Климкин
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