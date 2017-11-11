Детектив НАБУ показал видео, как свекровь Корчак закрыла его у себя дома

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Суббота, 11 ноября 2017, 01:09

Свекровь председателя НАПК Натальи Корчак заявила, что следователь НАБУ ворвался к ней в квартиру.

Соответствующее видео опубликовано на странице BIHUS.info в facebook.

Видео снял сам детектив, когда пытался выйти из квартиры. На записи свекровь председателя НАПК, Надежда Ивановна, утверждает, что детектив ворвался к ней в квартиру, однако не открывает дверь, чтобы он мог уйти.

Как сообщалось, свекровь Натальи Корчак закрыла детектива у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос.

Позже Корчак сообщила "112-Украина" под подъездом дома, что свекровь дала показания детективу, подписала протокол и после того позвонила и спросила, что ей делать.

"Я ей предложила, что приеду, вызову полицию и журналистов. И приехал целое подразделение НАБУ, чтобы освободить детектива", - заявила Наталия Корчак.

Кроме того, она утверждает, что детектив НАБУ взял показания у ее родственницы без объяснений.

Как известно, допрос касается дела, которое НАБУ расследует с 5 октября по новой машине Натальи Корчак Skoda Octavia A7, которой не оказалось в декларации чиновницы.

Темы: НАБУ НАПК декларации
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