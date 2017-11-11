S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины со стабильным прогнозом

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Суббота, 11 ноября 2017, 03:10

Долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Украины сохранены на уровне B-/B, прогноз "стабильный".

Об этом сообщается  на сайте Международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), пишет DW.com.

(S&P) подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B-. Краткосрочный кредитный рейтинг так же остался без изменений - на уровне B. Прогноз по обоим рейтингам "стабильный".

Аналитики S&P ожидают, что Киев проведет "фискальные, финансовые и экономические реформы", необходимые для получения новых траншей от Международного валютного фонда (МВФ).

Если украинские власти не выполнят предписания МВФ и не получат очередной кредит, суверенный рейтинг страны будет пересмотрен в сторону снижения, предупреждает S&P.

Как сообщалось, Международный валютный фонд выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша. Среди них принятие закона о приватизации, создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ. Также отмечается необходимость принятия земельной реформы.

Напомним, Национальный банк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда по программе EFF в первом квартале 2018 года, а не в конце 2017, как предполагалось ранее.

Темы: рейтинг Украины МВФ
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