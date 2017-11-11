Документальный фильм о Джемилеве получил награду на фестивале в Кыргызстане

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Суббота, 11 ноября 2017, 03:36

Документальный фильм "Мустафа" о жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева получил награду "Лучший фильм об освещении прав и свобод человека" на Международном Фестивале "Бир Дуйно - Кыргызстан 2017".

Об этом сообщает радио "Куреш", пишет Радио Свобода.

Премьера фильма состоялась 28 октября во программе "Украинская премьеры" Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Фильм "Мустафа" раскрывает историю жизни украинского политика и общественного деятеля, его борьбу за возвращение крымских татар в Крым в период советской власти, приговор и этап голодания.

Картина раскрывает характер крымскотатарского национального лидера и рассказывает о современном периоде жизни Джемилева, его борьбе за деоккупацию Крыма.

История рассказанная самим героем, историками, ближайшим окружением Джемилева, советскими диссидентами. Режиссер использовал как постановочные кадры - моменты из воспоминаний лидера крымских татар, так и фрагменты интервью, документальные хроники.

Режиссер картины - Ахмед Сарихалил, главную роль исполнил непрофессиональный актер Максим Пасичник.

Бюджет ленты составил 50 тысяч долларов, которые предоставил Национальный Фонд поддержки демократии и 150 тысяч гривен пожертвований.

Темы: кино Джемилев
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