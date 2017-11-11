Инспекционная группа США посетит части ВСУ на Донбассе и планирует в Крым

Многонациональная инспекционная группа США посетит военные части и подразделения ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, а также планирует визит в Крым.

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

13 ноября в Украину прибывает многонациональная инспекционная группа США, в состав которой войдут также представители Дании и Канады. Цель визита - мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах нашего государства.

"Такие мероприятия имеют важное значении в контексте распространения среди государств-участников ОБСЕ правдивой и беспристрастной информации о ситуации в Украине, что будет способствовать усилиям международного сообщества, направленной на урегулирование конфликта", - отмечают в Управлении верификации Генерального штаба ВС Украины.

Предполагается, что инспекционная группа посетит военные части и подразделения в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

"Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

В соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе на этой неделе Украину посетила инспекционная группа Федеративной Республики Германия. В период с 6 по 10 ноября иностранные инспекторы провели проверку одной из воинских частей на Черниговщине.