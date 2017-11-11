АТО: Оккупанты бьют из минометов на всех направлениях, 2 раненых

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Суббота, 11 ноября 2017, 07:51

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий получили ранения двое украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток в районе проведения АТО сохранялась тенденция к обострению обстановки. Российско-оккупационные группировки активно обстреливали позиции украинской армии, применяя при этом минометы различных калибров", - говорится в сообщении.

Так, на подступах к Донецку боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов и гранатометов по защитникам Авдеевки. Также дважды под огонь вражеских пулеметов попали укрепления сил АТО в окрестностях Зайцевого.

На Луганском направлении захватчики обстреляли из минометов опорные пункты Вооруженных Сил Украины у Катериновки и станции Донец. А из пехотного вооружения били неподалеку Луганского и Станицы Луганской.

На Приморском направлении, во второй половине дня противник применял 120-миллиметровые минометы у Павлополя и Водяного. Бойцы ВСУ асимметрично отвечали наемникам. В результате этого противостояния получил ранения один украинский военнослужащий.

Как сообщили в штабе, силы АТО 24 раза огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность врага.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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