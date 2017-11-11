Украина открыла уголовное производство из-за обысков в аннексированном Крыму

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Суббота, 11 ноября 2017, 09:57

Крымская прокуратура открыла уголовное производство из-за обысков в домах крымских татар в аннексированном Крыму 8 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В сообщении отмечается, что прокуратура Автономной Автономной Республики Крым рассмотрела обращение председателя правления общественной организации "КримSOS" относительно обысков на полуострове 8 ноября.

"Внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища - ред.) УК Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что обыски проводились в Бахчисарае, Старом Крыму, селе Заречное и поселке Кировское в Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алимдар) Белялова, Эльдара Кантемирова, Экрем Абдульватова и других.

Также пресс-служба отметила, что силовики оккупационных властей полуострова проводили обыски с применением насилия.

Как известно, 8 ноября в аннексированном Крыму оккупационная власть провела очередную волну обысков у активистов в нескольких населенных пунктах.

"Крым SOS" со ссылкой на соответствующий документ так называемого "министерства внутренней политики информации и связи Крыма" сообщила, что российские власти в оккупированном Крыму сделали проверки в домах крымских татар обязательным явлением.

Украинская правда

Темы: прокуратура Крым крымские татары
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