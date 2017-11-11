Российские тролли подталкивали британцев голосовать за брекзит - CNN

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Суббота, 11 ноября 2017, 11:42

В июня 2016 года сеть учетных записей Twitter, связанных с правительством России, разместила десятки сообщений в день референдума о выходе Британии из состава Евросоюза.

Об этом пишет CNN.

В этих твитах российские тролли издевались над проевропейской кампанией о последствиях от брекзита, а также над тогдашним премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, который выступал, чтобы его страна осталась в ЕС.

Аналитики CNN отмечают, что учетные записи притворялись, что они из других стран, кроме США и Великобритании. Скорее всего, они были направлены на "краткосрочную игру" в день голосования, чтобы подтолкнуть людей, которые смотрят на нейтральные хэштеги, к пробрекзитовской позиции.

Например, учетную запись @PeterMagLob создали будто в Германии. Сначала она твитила на немецком, однако в день голосования стала делать по 20 твитов в час на английском. При этом он использовал нейтральные хэштеги: #EUref, #BrexitInOut, #BritainInOut и #BrexitOrNo. Однако информация, которую он распространял, была направлена против того, чтобы Великобритания оставалась в составе ЕС.

"Twitter признает, что целостность самого избирательного процесса является неотъемлемой частью здоровья демократии. Поэтому мы будем продолжать поддержать расследование, проводимые государственными органами, в случае вмешательства в выборы", - ответила соцсеть на запрос CNN.

Однако компания отказалась комментировать отдельные учетные записи.

Украинская правда

Темы: Росcия Британия ЕС
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