Яценюк заявил, что "Народный фронт" пойдет на выборы
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что политическая сила примет участие в парламентских и президентских выборах.
Об этом он заявил на съезде партии в субботу.
"Наша задача - выполнить нашу программу реформ и в 2019 году пойти на президентские и парламентские выборы", - заявил Яценюк.
"Нас оценят люди, нам есть что сказать", - сказал он.
Стоит отметить, что на съезде НФ присутствовал премьер-министр Владимир Гройсман, который выступил на открытии, и лидер фракции БПП Артур Герасимов.
Роман Кравец, УП
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