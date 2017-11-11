Яценюк заявил, что "Народный фронт" пойдет на выборы

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что политическая сила примет участие в парламентских и президентских выборах.

Об этом он заявил на съезде партии в субботу.

"Наша задача - выполнить нашу программу реформ и в 2019 году пойти на президентские и парламентские выборы", - заявил Яценюк.

"Нас оценят люди, нам есть что сказать", - сказал он.

Стоит отметить, что на съезде НФ присутствовал премьер-министр Владимир Гройсман, который выступил на открытии, и лидер фракции БПП Артур Герасимов.

Роман Кравец, УП