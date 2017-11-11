Присягу приняли 114 судей нового Верховного суда
Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного суда.
Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, передают "Українські новини".
"Я честно вам хочу сказать - я верю в новый Верховный суд. Я верю, что все у нас получится", - сказал Порошенко на церемонии присяги судей.
Также Порошенко сказал, что намерен вместе с законопроектом об антикоррупционном суде подать проект закона о военном суде.
Украинская правда
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