Присягу приняли 114 судей нового Верховного суда

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного суда.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, передают "Українські новини".

"Я честно вам хочу сказать - я верю в новый Верховный суд. Я верю, что все у нас получится", - сказал Порошенко на церемонии присяги судей.

Также Порошенко сказал, что намерен вместе с законопроектом об антикоррупционном суде подать проект закона о военном суде.

Украинская правда