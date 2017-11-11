"Народный фронт" определится с кандидатом в президенты в 2018-м

Партия "Народный фронт" определится с кандидатурой в президенты на предстоящих выборах не ранее 2018 года.

Об этом говорится в итоговой резолюции, которая была принята по итогам съезда партии, состоявшемся в Киеве 11 ноября.

"Наша партия в 2018 году определится с кандидатом на очередные президентские выборы. Мы решим, кого нам поддержать", - заявил лидер НФ Арсений Яценюк, зачитывая проект резолюции.

После этого съезд с такой формулировкой ее и одобрил.

В то же время собеседники УП в руководстве НФ уверяют, что это не означает, что партия точно выдвинет Яценюка, ведь никто не исключает возможного союза с президентом Порошенко и его партией "БПП".

В свою очередь член политсовета, глава МВД Арсен Аваков заявил, что "Народный фронт" определится, выдвинет своего кандидата в президенты Украины или поддержит кого-то "ближе к датам проведения президентских выборов и выборов в Верховную Раду". По его словам, это касается и формата похода на парламентские выборы.

"Формулировка повестки дня и альянсов происходят в непосредственной близости к избирательному процессу. Думаю, рано говорить о том, какие объединения и блоки будут на момент парламентских выборов. Думаю, они будут отвечать вызовам, которые будут на тот момент", - отметил Аваков, пишет "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем нардеп от НФ Антон Геращенко заявил, что глава политсовета партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк является единственным возможным кандидатом на пост президента Украины, но свои планы он озвучит сам.

"Понятно, что от партии "Народный фронт" это (Яценюк) - единственный возможный кандидат на пост президента Украины ... Он является лидером партии, лидером фракции и является сегодня наиболее готовым лидером, чтобы выполнять обязательства президента Украины", - заявил Геращенко в кулуарах съезда, пишет "Интерфакс-Украина".

Украинская правда