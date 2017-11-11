Трамп и Путин говорили об Украине, но "без деталей"
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили об Украине во время встречи в субботу, но разговор был "без деталей".
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Украина звучала (на встрече Путина и Трампа), констатировалось, что ситуация сложная, но (детального) разговора не было", - заявил Песков.
Также он отметил, что отсутствие полноформатной двусторонней встречи Путина с Трампом было компенсировано множественными контактами на полях саммита АТЭС в Дананге.
Ранее Путин заявил, что встреча с президентом США не состоялась, потому что "отношения России и США не вышли из кризиса". Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы перевернуть эту страницу.
"Что касается отдельной встречи с Трампом, во-первых, это связано с графиком его работы и с моим графиком. И с формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось", - сказал Путин,
"Ну, будут наказаны за это", - добавил он.
Как отметил Трамп в свою очередь, ему удалось немного пообщаться с Путиным на полях саммита в Дананге. В частности он заявил, что снова спросил президента РФ, вмешивался ли он в выборы в США.
Ранее в Кремле заявляли, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся во Вьетнаме 10 ноября, однако лидеры стран только пожали друг другу руки во время фотосессии на саммите АТЭС во Вьетнаме.
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