Посол: Посетив Крым, австрийские политики нарушили нейтралитет Австрии и решения ЕС

Австрийские политики, посетившие организованный российскими властями "Форум друзей Крыма" нарушили нейтралитет Австрии и решения ЕС.

Об этом в статье для австрийской газеты "Die Presse" заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба, пишет "Крым.Реалии".

"Когда Ренат Параламов рассказывал о невыразимых страданиях, через которые ему пришлось пройти, заместитель бургомистра Линца Детлеф Уиммер и новоизбранный член парламента Ганс-Йорг Йеневайн раскладывали свои вещи в люксовых номерах ялтинского отеля, куда они прибыли, чтобы засвидетельствовать поддержку российской аннексии Крыма", – отметил дипломат.

По словам Щербы, австрийские политики "должны руководствоваться ... обязательствами своей страны".

"В случае Австрии, это нейтралитет и решение ЕС. Уиммер и Йеневайн нарушили и первое, и второе", - добавил он.

Как известно, "Форум друзей Крыма" прошел в аннексированной Ялте 6-8 ноября. По информации подконтрольного Кремлю депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета, на полуостров приехало около 90 зарубежных гостей.