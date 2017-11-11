В Барселоне 750 тысяч вышли на улицы, требуя освободить экс-правительство автономии

В Барселоне 750 тысяч человек вышли на акцию с требованием освободить бывших чиновников автономии, арестованных после отмены декларации о независимости Каталонии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные местной полиции.

Протесты начались после того, как арестованный решением Верховного суда Испании экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель с правом внесения залога в размере 150 тысяч евро вышел на свободу.

#UPDATE Mass protest in Barcelona demands freedom for Catalan leaders https://t.co/MWY5XTjGEX pic.twitter.com/DDeiK6Kxi3 — AFP news agency (@AFP) November 11, 2017

Демонстранты собрались на проспекте рядом с парламентом с флагами Каталонии и плакатами "Спасите демократию", скандируя "Свободу!".

Протестная акция была организована двумя общественными организациями, выступающих за независимость Каталонии - Omnium Cultural и "Каталонской национальной ассамблеей", лидеры которых также были задержаны.

фото afp

В воскресенье в Барселоне планирует прибыть премьер-министр Испании Мариано Рахой - визит в Каталонию будет первым с начала кризиса.

Как известно, 3 ноября суд Испании выдал ордер на арест отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который сдался бельгийской полиции.

Пучдемона и 4 его соратников подозревают в организации мятежа, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неповиновении власти.

6 ноября суд Бельгии отпустил Пучдемона на поруки.

В настоящее время экс-глава правительства Каталонии и экс-чиновники находятся в Брюсселе, заявляя, что дома им не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательство.

Украинская правда