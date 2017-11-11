В Барселоне 750 тысяч вышли на улицы, требуя освободить экс-правительство автономии

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Суббота, 11 ноября 2017, 21:38
AFP

В Барселоне 750 тысяч человек вышли на акцию с требованием освободить бывших чиновников автономии, арестованных после отмены декларации о независимости Каталонии

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные местной полиции. 

Протесты начались после того, как арестованный решением Верховного суда Испании экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель с правом внесения залога в размере 150 тысяч евро вышел на свободу. 

Демонстранты собрались на проспекте рядом с парламентом с флагами Каталонии и плакатами "Спасите демократию", скандируя "Свободу!". 

Протестная акция была организована двумя общественными организациями, выступающих за независимость Каталонии - Omnium Cultural и "Каталонской национальной ассамблеей", лидеры которых также были задержаны.

 
фото afp
 
фото  

В воскресенье в Барселоне планирует прибыть премьер-министр Испании Мариано Рахой - визит в Каталонию  будет первым с начала кризиса. 

Как известно, 3 ноября суд Испании выдал ордер на арест отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который сдался бельгийской полиции.

Пучдемона и 4 его соратников подозревают в организации мятежа, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неповиновении власти.

6 ноября суд Бельгии отпустил Пучдемона на поруки.

В настоящее время экс-глава правительства Каталонии и экс-чиновники находятся в Брюсселе, заявляя, что дома им не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательство.

Украинская правда 

Темы: Каталония митинги
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