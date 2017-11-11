ОБСЕ: Боевики не пускают наблюдателей в места хранения вооружения

Наблюдатели миссии ОБСЕ, несмотря на Минские договоренности, не могут попасть в места постоянного хранения тяжелого вооружения боевиков "ДНР".

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на сайте организации.

В частности, в ОБСЕ сообщают о нескольких случаях, когда патруль миссии не смог получить доступ к постоянному месту хранения вооружения "ДНР" и к месту размещения отведенного тяжелого вооружения "ДНР", поскольку на месте никого из представителей ОРДО не было.

Кроме того, в доступе на территорию комплекса, где хранится вооружение, в 3 км к западу от подконтрольного "ДНР" с. Мануйловка патрулю отказал вооруженный член "ДНР".

"В Петровском вооруженный член "ДНР" заявил, что патрулю миссии не разрешено запускать свой БПЛА, несмотря на то, что СЦКК был проинформирован о запланированном полете. Пока наблюдатели ждали разъяснения, они услышали как из рации члена "ДНР" прозвучало сообщение: "Скажи пулеметчику, пусть займет позицию, на всякий случай", - сообщили в ОБСЕ.

Обо всех случаях недопуска к местам хранения вооружения миссия проинформировала СЦКК.

Украинская правда