Марш независимости в Варшаве: задержали 45 человек

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 00:25

Варшавская полиция задержала 45 участников контрманифестации, которые протестовали против Марша независимости националистов.

Об этом сообщает TVN.

По информации TVN, задержанные - активисты либерального движения "Граждане РП", которые протестовали против марша националистов на маршруте их движения Иерусалимскими аллеями в сторону Национального стадиона. Ни одному из задержанных не выдвинули обвинений.

По информации полиции, в Марше независимости националистических сил приняли участие около 60 тысяч человек.

Как известно, в Варшаве в День независимости страны проходил марш националистов. Ранее сообщалось о 20 задержанных.

Темы: Польша
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