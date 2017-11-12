Погода: В Карпатах - сильные дожди и мокрый снег

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 05:47

В воскресенье на Закарпатье ожидаются сильные дожди, в горах - сильный мокрый снег.

Как сообщили в Укргидрометцентре, местами возможны порывы ветра 17-22 м/с.

"12-13 ноября в результате дождей на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, в воскресенье в большинстве областей Украины - дожди, облачно, ночью от 1-3 на западе и в центре до 3-6 градусов тепла на востоке. На юге ночью 5-7 тепла, в Крыму +7...+9.

Днем на Закарпатье, в Черновицкой и Винницкой областях +7...+9, в других регионах +5...+7. На востоке днем ​​от +6 до +10 градусов, в южных областях и Крыму +12...+15.

11 ноября на территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

 

Украинская правда 

Темы: погода Украина
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