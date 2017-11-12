40 британских депутатов готовы отправить Мэй в отставку - СМИ

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 07:15

40 депутатов-консерваторов британского парламента готовы подписать совместное письмо о недоверии премьер-министру Терезе Мэй.

Об этом пишет газета The Times.

Сообщается, что основная причина такого решения - отсутствие прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС по финансовому вопросу Brexit.

По информации The Times, поддержать депутатов готовы некоторые министры, которых также не устраивает позиция Мэй по Brexit.

Газета прогнозирует, что такая ситуация может привести к отставке премьера.

Ранее сообщалось, что представитель ЕС Мишель Барнье выразил обеспокоенность отсутствием прогресса перед началом третьего раунда переговоров о выходе Британии из ЕС.

Недавно президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что "правительство Великобритании колеблется, чтобы выложить на стол все свои карты по Brexit".

В то же время Тереза ​​Мэй призвала Брюссель достичь прогресса в торговых переговорах с Англией на фоне сообщений о тупиковости ситуации.

Темы: Великобритания
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