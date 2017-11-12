Трамп заявил о возможной дружбе с лидером КНДР после оскорбления
Президент США Дональд Трамп заявил, что есть вероятность дружеских отношений с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как оскорбительно высказался о северокорейском лидере в своем Twitter.
В своем посте Трамп выразил возмущение тем, что 33-летний Ким Чен Ын "оскорбил его", назвав "старым".
"В то время как я никогда не назову его "низким и толстым"? Я так стараюсь быть его другом - и, возможно, когда-нибудь это произойдет", - отметил 71-летний президент США.
Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017
Как отмечает Bloomberg, в Ханое (Вьетнам) в ходе своего турне по странам Азии Трамп также высказался о возможных хороших отношениях с лидером КНДР.
"Конечно, это может произойти. Я не знаю, что как это будет, но было бы очень, очень хорошо, если бы это произошло", - заявил Трамп на вопрос возможности подружиться с Кимом.
Украинская правда
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