Турне Трампа: На Филиппинах - протесты против "американского империализма"

На Филиппинах, куда в рамках своего турне по странам Азии прибыл президент США Дональд Трамп, состоялась протестная акция, участники которой выкрикивали лозунги против "американского империализма".

Как сообщает DW, полицейские использовали водометы против нескольких сотен протестующих, которые пытались подойти к посольству США в Маниле.

Протестующие преимущественно левых взглядов кричали "Избавьтесь от Трампа!" и "Долой американский империализм!".

Сначала полиция и спецназовцы пытались остановить их щитами и дубинками, а потом полили водой из пожарной машины.

РИА Новости https://ria.ru/world/20171112/1508647265.html

Акция состоялась за несколько часов до прибытия на Филиппины Трампа, сообщает Reuters.

Филиппины - последний пункт назначения в расписании 12-дневного дипломатического турне Трампа странами Азии. Президент США встретится с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и других стран в Восточной Азии.

Ранее визиту Трампа в Южную Корею также предшествовала масштабная акция протеста, участники которой призвали "прекратить военные действия" и "начать переговоры о мире". Акция была направлена на привлечение внимания к проблеме безопасности на Корейском полуострове, а не непосредственно против визита президента США в Южную Корею.