Вече под ВР: Саакашвили призвал "работать" с соседями и знакомыми

Лидер партии "Рух новых сил" и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили призвал людей "работать" с соседями и знакомыми, чтобы "процесс народного импичмента" прошел успешно.

Об этом он сказал на вече возле Верховной Рады в воскресенье.

"Предлагаю с 3 декабря начать процедуру народного импичмента президента и власти вообще", - сказал Саакашвили.

По его словам, "чтобы этот процесс прошел успешно", нужно "работать" с соседями, знакомыми и СМИ.

"Надо работать на каждом микрорайоне, на каждом ОСМД", - добавил он.

В то же время в Facebook Саакашвили объявил старт учебного лагеря "Полит-Спартанцы" 17 ноября на площади Конституции.

Он утверждает, что слушатели лагеря "получат знания и навыки, необходимые для успешного взлома олигархической системы".

Ранее участники "Марша возмущенных" прошли от Михайловской площади до Верховной Рады.

Присутствующий на "Марше" соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе в комментарии УП заявил, что участники акции требуют принять закон об импичменте и создать антикоррупционный суд.

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября. Участники требовали принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Участники акции установили под ВР несколько палаток. 19 октября политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

Украинская правда